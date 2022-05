Ancelotti scrive a Mourinho: "Grande traguardo per la Roma e per l'Italia"

Cinque finali e "non sentirle"

Ne ha viste e vissute troppe di "notti da Champions" così, Carlo Ancelotti, per lasciar trasparire la tensione che accompagna match del genere. Il tecnico del Real Madrid, che domani allo Stade de France, a Saint Denis, Parigi si giocherà contro il Liverpool di Juergen Klopp la coppa dalle grandi orecchie, si presenta disteso e sorridente di fronte alla stampa internazionale, ma con le idee piuttosto chiare sul tipo di match che aspetta i suoi e sulle armi da mettere in campo per avere la meglio sui Reds: “Ho una buona memoria e ricordo bene tutte le finali di Champions vissute fin qui. E per questo vi garantisco che è un qualcosa che non si può controllare. Si può preparare al meglio tatticamente e psicologicamente, ma non esistono formule segrete. La sfida che abbiamo giocato meglio, nel 2005, l'abbiamo persa. Certo, non dirò per questo di giocare male ai miei giocatori, ma in una finale può capitare qualunque cosa e noi dovremo essere pronti a tutto. Fortunatamente abbiamo avuto il tempo per prepararla proprio valutando tutte queste situazioni. Scenderemo in campo per fare del nostro meglio, consapevoli del fatto che potrebbe anche non essere sufficiente per vincere. Lo ripeto, il calcio è qualcosa che non puoi controllare, anche se certe cose non cambiano mai: c'è sempre lo stesso sapore, il prima è sempre molto bello e devi godertelo, almeno finché l'arbitro fischia, dopo è un'altra storia che si va a scrivere".