PARIGI - L’inizio della finale di Champions è slittato di oltre 30 minuti per il caos che si è scatenato agli ingressi a Saint-Denis: l’entrata dei tifosi del Liverpool si è complicata per la creazione di due imbuti che hanno rallentato l’accesso allo stadio. Dal lato degli inglesi si è completamente bloccato tutto, creando una situazione molto pericolosa come dimostrano le foto delle lunghissime file.