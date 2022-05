Competizioni Uefa: 275 milioni per le squadre di Serie A. La Juve ha guadagnato di più

Archiviata la quattordicesima vittoria in Coppa dei Campioni del Real Madrid , è tempo di bilanci. Nel vero senso della parola. E anche, chiaramente, per le squadre italiane, che fanno i conti con quanto incassato dalle varie partecipazioni alle competizioni eruopee. La prima (tra le formazioni del Bel Paese) è la Juventus , con 70 milioni percepiti tra quote Uefa e incassi al botteghino.

Quale italiana ha guadagnato di più in Europa? La Juve con 70 milioni

Quindi, nonostante il cammino dei bianconeri si sia interrotto in netto anticipo, agli ottavi di finale contro il Villarreal. Stesso livello a cui si è fermata l'Inter (contro il Liverpool): i nerazzurri hanno percepito un totale di 51 milioni. Milan, fuori ai gironi e dall'Europa per via del quarto posto, e Atalanta (eliminata da terza e poi approdata in Europa League) chiudono rispettivamente con 47 e 29 milioni di euro. Il bottino totale intascato dalle italiane in Europa al termine della stagione 2021-2022 equivale a 275 milioni.

Juve, il dettaglio dei guadagni "europei"

Circa 15 milioni per Napoli e Lazio in Europa League. La Roma, che è arrivata in fondo fino a vincere la prima edizione di Conference League, ha guadagnato 20 milioni di euro. Tornando ai dati riguardanti la Juve, per i risultati conseguiti sul campo, i bianconeri hanno percepito 15,6 milioni come bonus per l'accesso alla fase a gironi (stessa cifra per tutte le partecipanti), più 14 milioni per i 5 successi nel girone (2,8 milioni a vittoria, 930 mila euro per ogni pareggio) e altri 9,6 milioni di eruo per la qualificazione agli ottavi di finale per un complessivo di 39,24 milioni di euro. A questa cifra va poi considerato un assegno da circa 31 milioni per il miglior ranking storico tra le italiane nella manufestazione, il che porta il tesoretto totale della Vecchia Signora a circa 70 milioni di euro. A questi vanno aggiunti, alla voce "market pool", 40 milioni di euro di diritti tv.