"Liverpool-Real Madrid, 40.000 tifosi con biglietti falsi o senza"

PARIGI - "30-40.000 persone con biglietti falsi e senza biglietti": fa impressione il dato rivelato dalla ministra dello Sport francese, Amélie Oudéa-Castéra, in merito alla finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid, vinta dalla squadra di Ancelotti. Ecco spiegato il motivo del ritardo dell'inizio della partita e dell'attesa ai tornelli di moltissimi tifosi inglesi, sprovvisti di tagliando oppure in possesso di uno falso. Il Liverpool aveva chiesto espressamente all'Uefa di non avere biglietti elettronici da scaricare sui cellulari ma tagliandi cartacei, questo "ha provocato" il problema delle falsificazioni, secondo la ministra.