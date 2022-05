"Liverpool-Real Madrid, gol Benzema: ecco perché è stato annullato"

Gol Benzema: "tocco" o "giocata"?

A dare una spiegazione è stato il quotidiano spagnolo Marca che, attraverso le norme Uefa, ha cercato di fare chiarezza. Intanto va comunque sottolineato che l'episodio rientra nella casistica delle interpretazioni, si tratta di semplice tocco o giocata? Quando parliamo dell'azione di un attaccante basta il tocco per decretare l'offside, ma nel caso di un'azione difensiva va fatta una distinzione. Nell'episodio specifico, l'azione di Fabinho è stata interpretata come un tocco per ostacolare l'azione di Valverde e quindi non una giocata che avrebbe annullato tutto. In quest'ultimo caso il gol di Benzema sarebbe stato regolare. Una decisione dunque complicata, anche per questo il Var ha impiegato ben tre minuti per esprimersi. Marca poi riprende il precedente della finale di Nations League tra Spagna e Francia. In quel caso l'arbitro interpretò il tocco di Eric Garcia come una giocata e non un semplice tocco, pertanto la rete di Mbappé, che era in posizione in offside, venne convalidata. Una decisione che fece discutere ampiamente e che venne ritenuta errata da diversi arbitri. In quel caso la scelta influì sul risultato finale, in Liverpool-Real Madrid no, ci ha pensato Vinicius Junior ha spegnere ogni eventuale polemica.