Champions, il Liverpool tuona: "Vogliamo le scuse del ministro francese"

Il presidente del Liverpool Tom Werner ha scritto al ministro dello sport francese Amelie Oudea-Castera, chiedendo le sue scuse dopo il trattamento riservato ai tifosi inglesi nel giorno della finale di Champions League, disputata a Parigi sabato scorso e che si è conclusa con la vittoria del Real Madrid. Il numero uno del Liverpool si è detto "completamente incredulo" di fronte ai commenti del ministro. Oudea-Castera aveva inizialmente incolpato il Liverpool per aver contribuito a causare il caos, accusandolo di non essere riuscito a gestire adeguatamente il flusso dei tifosi arrivati in Francia. Il governo francese aveva poi aggiunto che la "massiccia" frode sui biglietti aveva contribuito alle scene di caos che hanno rovinato la partita con il Real Madrid.