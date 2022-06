Il retroscena di Rodrygo sulla finale Champions: "Abbiamo preso in giro Salah"

Con il suo gol, realizzato nella finale contro il Liverpool, ha regalato la Champions League al Real Madrid. Rodrygo è stato decisivo per il successo degli uomini di Carlo Ancelotti, e al termine della gara è stato protagonista di un siparietto, che lo ha viso protagonista insieme a Modric e Salah. I due calciatori del Real avrebbero preso in giro l'attaccante del Liverpool negli spogliatoi .

Lo sfottò ai danni di Salah

“Quando qualcuno ti provoca, a volte vuoi vincere anche soltanto per poter prendere in giro quella gente. In allenamento ci dicevamo a vicenda ‘dai Salah, dai Salah’. Nella nostra testa eravamo convinti di dover vincere per poter prendere in giro Salah”. Il riferimento è alle parole di Salah pronunciate prima della gara. L'attaccante del Liverpool si era detto convinto di poter prendersi la rivincita dopo la sconfitta nella finale del 2018. “Dopo che è finita la gara, siamo passati vicino ai giocatori del Liverpool nel tunnel. Salah era un po’ triste e Modric gli ha detto ‘riprovaci ancora”.