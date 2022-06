Caos Real-Psg, Leonardo squalificato per un turno: salvo Al Khelaifi

NYON (Svizzera) - Il caos scatenato nel post-partita del Bernabeu dal presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi, e dal ds Leonardo, non era passato inosservato all'Uefa che ha emesso il suo verdetto. Un turno di squalifica per il brasiliano, ormai ex direttore sportivo del club, mentre si salva il patron del Paris: è questo l'esito del procedimento disciplinare arrivato da Nyon. I due dirigenti, in occasione del ritorno degli ottavi di Champions in Spagna, dopo aver subito una clamorosa rimonta dai Blancos di Ancelotti, innescata dal famoso contatto tra Donnarumma e Benzema, andarono nello spogliatoio degli arbitri per protestare furiosamente contro la direzione di gara.