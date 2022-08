Playoff Champions: Benfica ok, spettacolo tra Maccabi e Stella Rossa

Si chiude il quadro delle gare di andata dei playoff di Champions League con la vittoria del Benfica che passa per 2-0 contro la Dinamo Kiev. Tutto facile per i lusitani che ora potranno amministrare il doppio vantaggio nel ritorno al Da Luz. Dovrà invece combattere nel ritorno in Serbia il Maccabi Haifa c he passa di misura sulla Stella Rossa per 3-2 in un match di sorpassi e controsorpassi. Ancora tutto in equilibrio tra Qarabag e Viktoria Plzen che non vanno oltre lo 0-0.

Playoff Champions, i risultati

Il Benfica piega la Dinamo Kiev

Partenza a razzo dei lusitani che dopo 9' si portano avanti con l'assist di Joao Mario per Gilberto, bravo nel battere a rete. Tsygankov prova a rimettere tutto in equilibrio in due occasioni, ma al 37' è ancora la formazione ospite a passare, questa volta Gonzalo Ramos liberato da David Neres. Nella ripresa gli ucraini tentano due affondi per provare ad accorciare le distanze, ma è bravo Vlachodimos a salvare la porta del Benfica. Termina 2-0, i gironi di Champions per i ragazzi di Schmidt è ad un passo, a Lucescu serve un'impresa

Dinamo Kiev-Benfica

Spettacolo tra Maccabi Haifa e Stella Rossa

Spettacolo tra Maccabi Haifa e Stella Rossa i padroni di casa che alla fine portano a casa la vittoria. Dopo 18' sono proprio gli israeliani a passare con Pierrot, ma prima dell'intervallo i biancorossi sono bravi nel ribaltare il risultato. Al 27' con Pesic e al 40' con Kanga, gli uomini di Stankovic vanno al riposo con il vantaggio. Sembra mettersi bene per i serbi che al ritorno in campo, però, si spengono e con Pierrot (doppietta) prima e Chery poi i padroni di casa si riportano sopra di uno. La controrisposta degli ospiti questa volta non arriva, si deciderà tutto al Marakana. Discorso simile, ma con spettacolo differente, tra Qarabag e Viktoria Plzen che non si fanno del male con uno 0-0 avaro di emozioni: tutto rimandato in Repubblica Ceca.

Maccabi Haifa-Stella Rossa

Qarabag-Viktoria Plzen