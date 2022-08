Hamsik, ritorno a Napoli da avversario? No, il suo Trabzonspor fuori dalla Champions

Dopo la sconfitta di 2-1 in Danimarca nel match di andata, la formazione turca non è andata oltre lo 0-0 nella sfida casalinga del Medical Park Stadium di Trebisonda. Una doppia sfida alla quale "Marekiaro" non ha potuto essere d'aiuto ai propri compagni per via di un infortunio al polpaccio che lo terrà fuori dal campo almeno fino all'inizio di settembre.

Niente possibile ritorno a Napoli per Hamsik: giocherà in Europa League

Hamsik che, in estate, ha lasciato la porta aperta a un suo possibile rientro al Napoli di Aurelio De Laurentiis, ma in qualità di dirigente e solo quanto avrà posto fine alla propria carriera di calciatore. Marek, tuttavia, stava cullando l'idea di tornare al "Maradona" in tempi più brevi da avversario, nella competizione continentale più importante, in un eventuale sorteggio nel medesimo girone del suo Trabzonspor campione di Turchia (in cui giocano altre vecchie conoscenze della Serie A come Jens Stryger Larsen e Vitor Hugo), che dovrà invece accontentarsi dell'Europa League.