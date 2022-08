Champions League: il calendario di Napoli, Inter, Milan e Juve

ROMA - Debutto casalingo per Napoli e Inter, inizio in trasferta invece per Milan e Juve: questo il programma del calendario della fase a gironi di Champions League pubblicato dall'Ufefa. Gli azzurri di Spalletti se la vedranno subito con il Liverpool, favorita del girone così come i nerazzurri di Simone Inzaghi ospiteranno il Bayern Monaco (e poi il Barcellona alla terza giornata). Esordio a Parigi per la Juve di Allegri, che parte con la supersfida al Psg mentre il Milan inizierà il suo cammino sul campo del Salisburgo (alla terza e alla quarta i due big-match con il Chelsea).