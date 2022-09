Napoli, febbre Champions: via alla vendita dei biglietti per il Liverpool e dei mini-abbonamenti

Archviato il deludente pareggio contro il Lecce, in casa Napoli sale l’attesa per il ritorno della Champions League due anni dopo l’ultima partita disputata nella competizione, nell’agosto 2020 contro il Barcellona.

Il calendario della fase a gironi metterà subito di fronte la squadra di Spalletti alla big del raggruppamento, il Liverpool , atteso al Maradona mercoledì 7 settembre alle 21. Prima della gara contro i Reds il Napoli dovrà affrontare la Lazio in campionato, sabato 3 settembre alle 20.45, ma intanto la società ha reso noto i prezzi dei biglietti per la partita contro la squadra di Klopp, oltre che quelli dei mini-abbonamenti per le tre partite della fase a gironi di Champions.

Napoli, via alla vendita dei mini-abbonamenti per la Champions League

Come informa il Napoli sul proprio sito ufficiale gli abbonamenti, il cui acquisto sarà consentito a tutti i possessori di Fidelity Card SSC Napoli “Fan Stadium Card”, saranno in vendita a partire dalle ore 12 di giovedì 1° settembre e comprenderanno, oltre al match contro il Liverpool, quello del 12 ottobre alle 18.45 contro l’Ajax e quello del 26 ottobre alle 21 contro i Rangers. Questi i prezzi degli abbonamenti: Tribuna Posillipo € 240,00; Tribuna Nisida € 180,00; Distinti anello superiore € 168,00; Distinti anello inferiore € 84,00; Curva anello superiore € 120,00; Curva anello inferiore € 60,00.

Napoli-Liverpool, i prezzi dei biglietti a tariffa intera e per gli abbonati

Quanto alla partita contro il Liverpool, la vendita libera dei biglietti inizierà alle 15 del 2 settembre. Il Napoli infoerma che per questo evento gli abbonati della stagione 2022-'23 che hanno sottoscritto l’abbonamento entro il 31 agosto avranno la possibilità di usufruire della prelazione e dello sconto del 20% sul prezzo intero del biglietto acquistando il titolo entro le ore 23.59 di domenica 4 settembre. Dalle ore 12 di lunedì 5 settembre 2022 proseguirà la vendita libera e terminerà il diritto di prelazione sul posto per gli abbonati, Questi i prezzi per Napoli-Liverpool, rispettivamente a tariffa intera e (tra parentesi) per gli abbonati 2022-'23: Tribuna Posillipo € 100,00 (€ 80,00); Tribuna Nisida € 75,00 (€ 60,00); Tribuna Family € 10,00, € 5,00 per gli Under 12) (€ 10,00/€ 5,00); Distinti anello superiore € 70,00 (€ 56,00); Distinti anello inferiore € 35,00 (€ 28,00); Curva anello superiore € 50,00 (€ 40,00); Curva anello inferiore € 25,00 (€ 20,00).