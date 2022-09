Champions League, gli arbitri: Taylor per la Juve, Jovanovic per il Milan

Sono stati designati gli arbitri che dirigeranno le sfide di Champions League in programma martedì. Le prime due italiane a scendere in campo saranno la Juve e il Milan, mentre il giorno dopo toccherà a Inter e Napoli. I bianconeri hanno un avversario forse proibitivo, il Psg al Parco dei Principi; insidie anche per i campioni d'Italia in quel di Salisburgo.