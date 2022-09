Napoli-Liverpool, club inglese predica prudenza: “Non andate allo stadio da soli”

Informazioni, moniti e divieti. Il Liverpool ha diramato le regole per i tifosi in vista della trasferta di Napoli, primo turno del girone di Champions League in programma mercoledì sera tra i Reds di Klopp e gli azzurri di Spalletti. C'è molta paura per l'ordine pubblico da parte del sodalizio inglese, che chiede ai suoi tifosi di usare la massima prudenza: no a mezzi autonomi per recarsi allo stadio, no ai colori rossi della squadra in giro per Napoli.

Napoli-Liverpool: “Come evitare gli scontri con i fan azzurri” E' un vero e proprio vademecum della sicurezza quello stilato dal Liverpool in un comunicato per i tifosi Reds: “Nell'interesse dell'incolumità personale, si consiglia vivamente ai tifosi di NON recarsi allo stadio da soli. Tutti i tifosi dovrebbero incontrarsi al punto di incontro designato. Il terminal della Marina di Napoli, situato al Maschio Angioino, Stazione Marittima, 80133 alle 16 di mercoledì 7 settembre, dove i bus li accompagneranno da e per lo stadio. I tifosi che utilizzano i bus sono tenuti a esibire il biglietto e l'identificazione con un nome corrispondente a quello sul biglietto. La carta d'identità deve essere sotto forma di passaporto originale o patente di guida con foto - le fotocopie non saranno accettate. Il nome sulla patente di guida deve essere lo stesso del passaporto”.