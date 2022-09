Napoli, la lista Champions uffiiciale: escluso Demme

Il sito dell’Uefa ha pubblicato la lista Champions ufficiale del Napoli per l’edizione 2022-’23 della competizione, che per la squadra di Luciano Spallett i inizierà mercoledì 7 alle 21 al Maradona contro il Liverpool .

Napoli, Demme fuori dalla lista per la Champions League

Per il momento è stata comunicata solo la Lista A, ovvero quella nella quale possono essere inseriti al massimo 25 giocatori over 21, quattro dei quali devono essere formati nel settore giovanile del club e altrettanti in vivai italiani. L’unico escluso da questo elenco è Diego Demme, attualmente indisponibile a causa dell’infrazione al cuboide del piede sinistro subita lo scorso 19 agosto in allenamento a causa di uno scontro con Zambo Anguissa. Questo l’elenco completo. Portieri: Meret, Sirigu. Difensori: Kim, Juan Jesus, Mario Rui, Rrahmani, Olivera, Di Lorenzo, Ostigard, Zanoli. Centrocampisti: Elmas, Zielinski, Lobotka, Gaetano, Ndombele, Anguissa. Attaccanti: Osimhen, Lozano, Simeone, Politano, Zerbin, Kvaratskhelia, Raspadori.