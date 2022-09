Rangers-Napoli: costi, modalità e tempistiche per l'acquisto dei biglietti

Mentre cresce l’attesa per il ritorno del Napoli in Champions League dopo due anni in un Maradona che viaggia verso il sold out per la prima partita del girone A contro il Liverpool, in programma mercoledì 7 settembre alle ore 21, la società ha reso noto tempi e modalità per l’acquisto dei biglietti per la seconda gara del girone, sul campo dei Rangers.

Champions League, cresce l'attesa per Rangers-Napoli Martedì 13 settembre alle ore 21 la squadra di Luciano Spalletti sarà di scena ad Ibrox contro la teorica quarta forza del raggruppamento, reduce dalla severa sconfitta per 4-0 nell’Old Firm contro il Celtic, ma che si presenterà alla partita con la carica di uno stadio pieno complice l’entusiasmo per il ritorno in Champions dopo 13 anni. Come si legge sul sito ufficiale del Napoli, la società comunica che dalle ore 15 di lunedì 5 settembre alle ore 15 di giovedì 8 sarà disponibile la prenotazione di un voucher mediante la compilazione di un modulo on line presente sul sito ufficiale della SSC Napoli. La procedura genererà un documento pdf che il tifoso riceverà via email. Successivamente, sempre via mail, all’indirizzo fornito in fase di acquisto, l’acquirente riceverà dalla Ticketone il biglietto digitale valido per l’accesso allo stadio per assistere alla partita.