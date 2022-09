Juve, Allegri: "Il Psg è la favorita. Pogba? Torna a gennaio"

TORINO - "Paredes e Di Maria sono due calciatori straordinari, ci daranno una mano a livello tecnico e professionale, sono molto contento. Relazione con Luis Campos? È una conoscenza-amicizia, per il mercato ci ha pensato la società. Con Luis Campo c’è stato solo un confronto sui giocatori, lui è bravo a riconoscere quelli bravi. Di Maria? Col senno del poi non si va da nessuna parte, ho deciso di farlo giocare contro lo Spezia perché la squadra aveva bisogno di lui. Stava meglio, ora invece rischiarlo non serve. Dobbiamo averlo al 100% per le partite che vengono". Così Allegri parla in conferenza stampa alla vigilia della super sfida di Champions contro il Psg di Messi, Mbappé e Neymar.

Allegri: "Pogba torna da gennaio"

"Domani iniziamo il girone, servono 10 punti per passare il turno. Domani faremo una grande partita sotto l’aspetto tecnico, sarà una gara bella e divertente, l’emozione per queste partite è sempre diversa. C’è orgoglio nel giocarla, affrontiamo un avversario tra i più forti, per me il Psg è la favorita numero uno, dovremo essere all’altezza. Il nostro obiettivo è passare il il turno, poi da marzo cambia tutto. Facciamo un passo alla volta, miglioriamo innanzitutto, per esempio sul non fermarsi dopo essere andati in vantaggio. Pogba lo riavremo a gennaio, dobbiamo essere realisti, difficilmente rientrerà prima di novembre. Che rientri prima del Mondiale con noi me lo auguro ma mancano 45-50 giorni all'inizio del Mondiale, che poi lo giochi o no non è un problema mio", spiega Max.