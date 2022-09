Quando Le Roi giocò a Parigi in giallo-Tour

Al Paris Saint-Germain è legato l’ultimo trofeo fuori mura della Juventus , ninnolo dell’Intertoto a parte. Era l’inverno del 1997; era, soprattutto, la Juventus della Triade e di Marcello Lippi. In palio, la Supercoppa. La formula prevedeva due atti. Si cominciò al Parco dei Principi, il 15 gennaio: 6-1, addirittura. Ritorno a Palermo il 5 febbraio: “solo” 3-1. A Palermo, perché già all’epoca Antonio Giraudo pensava a un nuovo stadio e, pur di forzare la mano allo zoccolo tiepido, portava la squadra in giro per l’Italia: persino a San Siro, non appena la carne dell’incasso suggeriva sacrifici allo spirito delle radici. Il bilancio complessivo delle partite sorride a Madama: 6 vittorie e 2 pareggi . La Juventus-champagne di Michel Platini e Zibì Boniek, quindi la versione “sovietica” di Oleksandr Zavarov e Sergej Alejnikov, l’orchestra di Roberto e Dino Baggio sino alle rime corazzate di Alessandro Del Piero e Bobo Vieri . Il Paris, in compenso, non era ancora il Saint-Qatar del Duemila, da Antoine Kombouaré a Kylian Mbappé, né sembrava possibile immaginarlo. Sbandierava il genio anarchico di Safet Susic , che al vecchio Comunale colse un palo che non smette di sbuffare, le falcate panteresche di George Weah , i tacchi di Raì, il fratello di Socrates che il padre avrebbe voluto chiamare Senofonte.

Ricordo, di quelle serate, la sfida del 19 ottobre 1983. Andata degli ottavi di Coppa delle Coppe (che Gaetano Scirea avrebbe poi alzato a Basilea, contro il Porto). Non la storia del certame, infiocchettata da uno spumeggiante 2-2. La cronaca della vigilia. Inviato della “Gazzetta”, Parigi stuzzicava caviale e metafore. C’era però un problema. Il titolo. La formazione era scontata, come (stranamente) le frasi di Michel, che per la prima volta i francesi braccavano da invasore e non da patriota, nella speranza di ricavarne gustose nuvole di guerra. La rifinitura, che allora si poteva “respirare”, e non semplicemente origliare, non offrì il benché minimo gossip.

Telefonai in redazione, parlai con Luciano Falsiroli: ex calciatore, giornalista di raffinata cultura, nativo di Sanguinetto, nel veronese, come Giulio Nascimbeni e Gino Pivatelli. Tutto tranquillo, riferii: nel nostro mondo, la peggior notizia che si possa comunicare. Riassunsi l’atmosfera e le scaramucce dal fronte, spiegai il profilo basso di «Le Roi» e del Trap. Concordammo il rigaggio e, al momento dei saluti, buttai lì: dimenticavo, la Juventus giocherà in giallo. Maglia gialla con bordi blu, calzoncini blu e calzettoni gialli: i colori della città di Torino. Sai che fantasia. Scrissi. Dettai. La mattina dopo comprai la “Gazzetta” sui Campi Elisi. Cercai subito la pagina. Nessun dubbio che avrebbe coinvolto l’impatto del grande “traditore”. Ma come? “Platini in maglia gialla a Parigi”.

L’idea era stata, venni a sapere, di Gino Palumbo, a quei tempi direttore editoriale della rosea. Informato del mio piattume, del dado buttato lì per allungare il brodo, lo aveva nascosto sotto la tinta-simbolo del Tour. Avete presente la finta con cui il rigorista spiazza il portiere? Ecco.