“Il Psg accompagnerà la Vecchia Signora verso la casa di cura”

Il Paris Saint Germain pensa di fare un sol boccone della Juve questa sera. E lo pensano anche gli autorevoli giornali francesi, che ironizzano e attaccano i bianconeri, di sicuro non in un periodo brillante della loro storia. Ma che potrebbero essere toccati proprio nell'orgoglio e mettere in difficoltà Messi e Mbappè.

“La Juve di Allegri è più propensa ad arretrare” La Juve, secondo l'Equipe, dimostra come non mai l'età da Vecchia Signora: “Per una volta, non sarà necessario essere rispettosi di una 'Vecchia Signora'. L'idea generale sarebbe anche aiutarla nel suo percorso verso la casa di cura, dove la Juve sembra essere diretta negli ultimi due anni, e il suo inizio di stagione non fa ben sperare in un immediato rilancio”.