La Juve operaia a casa dei ricchi: è il nuovo calcio

INVIATO A PARIGI - Danno la Juventus a otto contro uno. Un po’ esagerato, forza. Va bene che il Paris Saint-Germain negli ultimi dieci anni ha speso sul mercato più o meno quanto vale il decreto bollette e va bene che questa Juventus sta invece mettendo un mattone sull’altro, faticosamente e da brava operaia. Va bene che Galtier ha la sindrome dell’abbondanza e si è assicurato fama futura promettendo a Messi, Neymar e Mbappé che uno alla volta finiranno tutti provvisoriamente in panchina, e a chi tocca non se la prenda per favore, mentre Allegri guarda rattristato decimarsi l’abile e mirabile mercato estivo: Pogba tra menischi e marabutti ha altro a cui pensare, Di Maria che dovrebbe essere la marcia alta del motore bianconero continua a incepparsi, e lasciamo pure da parte Chiesa.

Bianconeri imbattuti Ma, santo cielo, contano anche altre cose. Per cominciare, la Juve non ha mai perso con il Psg: due pareggi e sei vittorie. L’ultima nel 1996 e d’accordo, erano altri tempi per tutti. Da una parte non era ancora arrivato il fondo sovrano del Qatar, dall’altra c’era un campionato italiano che tanti vedevano come un orizzonte di gloria. Il mondo nel frattempo è cambiato, da noi si prendono volentieri gli esuberi altrui compresi quelli del Psg medesimo: Paredes e Di Maria, naturalmente, e Wijnaldum, mentre a Parigi si trasferiscono i migliori del resto del mondo, Donnarumma e Verratti, e Hakimi, e Messi e Neymar dal Barcellona perché non siamo soli nel declino.

Filosofie diverse Ciò non toglie che la Juve non viene qui a porgere guance. Non lo fa mai in Champions League. Operaia, ma di quelle arrabbiate. Con un centrocampo ben distribuito, dove regna l’ordine allegriano e non esiste un centimetro di campo lasciato scoperto (quando gioca Miretti ci si diverte). Con la gamba energica adatta a superare gli sbarramenti dilatati di una squadra che per forza di cose tende a spaccarsi in due. Con un Vlahovic fresco e un po’ innervosito un po’ rinfrancato per non essersi dovuto esibire a Firenze. Con un Bonucci in più per difendere e rilanciare. Consapevole di essere portatrice, fors’anche contro la sua natura, di una concezione del calcio diversa da quella parigina. Ciò che il Psg ha costruito per accumulazione, una rosa teoricamente in grado di vincere la coppa, la Juve sta allestendo per selezione.