Alisson: "Il Napoli è cambiato molto, Spalletti è un grande"

Il portiere del Liverpool Alisson in un'intervista al sito ufficiale del club inglese ha avvisato i suoi compagni in vista della trasferta di Napoli , che aprirà la Champions League dei Reds.

"Il Napoli sta facendo bene - ha spiegato l'estremo difensore brasiliano -, ha un grande allenatore , ho lavorato con Spalletti alla Roma . Rispetto alla gara che abbiamo giocato nel 2018 sono cambiati molto . Hanno cambiato giocatori, allenatore, hanno molti giovani pieni di energia e calciatori molto talentuosi . Sappiamo che sarà una partita davvero difficile per noi, dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo, dare il 100% per ottenere i tre punti".

Alisson e la parata del 2018 su Milik

Alisson ha poi ricordato la parata su Milik nella partita contro gli azzurri del 2018: "È stato stupefacente. Ricordo anche che quel giorno fu il giorno in cui io e mia moglie scoprimmo insieme che avremmo avuto un figlio maschio, all'epoca era incinta. Quel giorno lo abbiamo rivelato ai nostri amici nel nostro box dopo la partita. Quindi è stata una serata speciale per questo, anche per quella parata. È qualcosa che sarà sempre nella memoria di tutti, anche nella mia memoria. Fa parte del mio lavoro, ma quando hai quel tipo di momenti, è fantastico mantenerli freschi nella tua memoria".