Milan, Saelemaekers: "Dimostreremo la nostra forza anche in Europa"

Saelemaekers: "Contento per il gol, vogliamo fare qualcosa di bello"

"Sono contento di aver aiutato la squadra - ha dichiarato il giocatore belga -, era una partita molto intensa. Abbiamo fatto una buona gara, dobbiamo continuare così per i prossimi match di Champions. In Europa il calcio è molto differente rispetto al campionato, ma siamo una squadra forte e lo dimostreremo in campo. Io ora sto bene, all'inizio di stagione ho passato un periodo difficile, ora sto meglio. Andiamo avanti partita per partita, vedremo dove si finisce. Vogliamo fare qualcosa di bello".

Tomori: "Non abbiamo giocato al nostro livello"

Anche Fikayo Tomori si è espresso dopo il match a Milan Tv: "È stata la partita che pensavamo. Loro sono forti sul pressing, veloci davanti, sanno andare in profondità. Penso che abbiamo giocato bene, ma non al nostro livello. Nella prossima partita, contro la Dinamo Zagabria, dobbiamo fare meglio. Un punto qua comunque è difficile da prendere".