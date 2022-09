Benvenuto fuorigioco semiautomatico: ok Massa e Valeri

Serata d’esordio e di novità nella competizione europea più affascinante: ecco il SAOT (il fuorigioco automatico) e la sua nuova grafica sul gol annullato a Falk in Copenaghen-Dortmund dal VAR francese Delajod (Cornelius in offside di un ginocchio in APP). Dopo la partenza ottima della squadra di Roberto Rosetti in Supercoppa, nella prima serata di Champions riflettori sui nostri fischietti. Massa aveva una partita di cartello al Ramòn Sànchez-Pizjuàn tra Siviglia e Manchester City: l’arbitro della sezione di Imperia era chiamato a far bene in questo big match, e non ha tradito le attese. Con lui in terra iberica, Meli e Alassio come assistenti, Sozza (al centro delle polemiche con Sarri dopo Lazio-Napoli) quarto uomo e Irrati e Guida al VAR. E proprio al posto di Irrati, Sozza diventerà internazionale. Istvàn Kovacs, arbitro in Dinamo Zagabria-Chelsea, match che interessa direttamente il Milan, non è stato autore di una grande prestazione. Lo scorso anno, sia in Champions che in occasione della finale di Conference avevamo intravisto qualità da fenomeno. Stasera il fischietto rumeno è tornato sul pianeta Terra: 30 falli fischiati, uno sproposito considerando la competizione, con 4 cartellini gialli. A Zagabria, e non nel match center di Nyon, c’era Valeri come VAR: serata per lui molto tranquilla, normale amministrazione. Facile la notte del Real di Ancelotti così come il match dello svizzero Sandro Scharer: giovanissimo (classe 1988) ma internazionale dal 2015, erede di Busacca, grande studioso di tattiche di gioco e meticoloso. Infine nel girone della Juve, non ha sfigurato lo svedese Ekberg in Benfica-Maccabi Haifa, una gara non difficile.