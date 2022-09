Psg, bufera green per le trasferte in jet

Galtier, le reazioni

La ministra dello sport, Amélie Oudéa-Castera: «Signor Galtier, lei ci ha abituati a risposte più responsabili». Il ministro dell’economia, Bruno Le Maire: «Il cambiamento climatico va preso sul serio da tutti. Quello di Galtier è un gran brutto messaggio». E molti altri. In realtà il Paris Saint-Germain è da tempo in trattative con la società francese che gestisce l’alta velocità per l’uso interno dei treni. Le difficoltà sono legate soprattutto agli orari delle partite serali, per le quali c’è il rischio di non trovare tratte disponibili. La dirigenza delle ferrovie ha ribadito comunque di essere pronta a venire incontro alla necessità della squadra.