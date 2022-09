Napoli-Liverpool in diretta: ora LIVE la partita di oggi

19:30

I numeri di Spalletti

Il Napoli sarà la quarta squadra allenata da Luciano Spalletti in Champions League dopo Roma, Zenit San Pietroburgo e Inter. Sarà il quinto allenatore a guidare tre squadre italiane diverse nella competizione dopo Carlo Ancelotti (Parma, Juventus, Milan e Napoli), Alberto Zaccheroni (Milan, Lazio, Inter), Fabio Capello (Milan, Roma e Juventus) e Claudio Ranieri (Juventus, Roma, Inter).

19:20

I numeri di Salah

Mo Salah ha segnato sette gol nella scorsa fase a gironi di Champions League con il Liverpool; solo Ruud van Nistelrooy con il Manchester United nel 2004/05 (otto) ha realizzato più reti in un singolo gruppo per una squadra inglese nella competizione. Salah ha fornito 11 assist in Champions League coi Reds, solo uno in meno del record per il club (12 – Steven Gerrard e James Milner).

19:15

Precedenti e statistiche

Azzurri e Reds si ritrovano nello stesso girone per la terza volte nelle ultime cinque stagioni. La squadra italiana ha vinto la sfida casalinga contro gli inglesi sia nel 2018/19 (1-0) che nel 2019/20 (2-0).

Il Napoli ha vinto cinque delle sei sfide casalinghe in Champions League contro squadre di Premier League inglese, perdendo solo 2-4 contro il Manchester City nel novembre 2017. Le ultime due sfide sono state entrambe vittorie contro il Liverpool (ottobre 2018, settembre 2019).

Il Liverpool ha vinto tutte le ultime tre trasferte contro formazioni italiane nelle competizioni europee; in precedenza aveva raccolto solo tre successi nelle prime 14 gare fuori casa in Italia (3N, 8P).

Settima partecipazione per il Napoli in Champions League, la prima dal 2019/20. Gli Azzurri hanno perso solo una delle ultime 12 partite nella fase a gironi (5V, 6N), ma proprio contro il Liverpool nel dicembre 2018 (0-1).

Il Liverpool ha vinto tutte le sei partite della fase a gironi nella scorsa Champions League. Nessuna squadra inglese ha mai vinto sette gare di fila in questa fase nella storia della competizione.

Il Liverpool ha vinto tutte le sei trasferte disputate nella scorsa Champions League, segnando sempre almeno due gol. Nella storia della competizione, solo due squadre hanno registrato una striscia più lunga di successi esterni: l’Ajax (sette nel marzo 1997) e il Bayern Monaco (sette nel febbraio 2014).

Il Napoli ha perso la prima partita stagionale in Champions League solo in una delle sei precedenti partecipazioni (3V, 2N), 1-2 contro lo Shakhtar Donetsk nel 2017/18.

Il Liverpool ha perso la prima gara stagionale in Champions League solo in una delle ultime 12 partecipazioni (8V, 3N) – proprio contro il Napoli nel 2019/20 (0-2).

19:05

Dove vedere Napoli-Liverpool in tv

Il calcio d'inizio di Napoli-Liverpool è fissato alle 21, il match sarà trasmesso in esclusiva tv e streaming su Amazon Prime Video.

19:00

Che esordio per il Napoli in Champions!

Grande esordio per il Napoli nella fase a gironi di Champions League: affronta allo stadio Diego Armando Maradona una big europea come il Liverpool. L'altra partita del gruppo A, Ajax-Rangers è finita

Napoli - Stadio Diego Armando Maradona