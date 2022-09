Champions, l'Ajax cala il poker. Sporting corsaro a Francoforte

ROMA - Parte forte l'Ajax di Schreuder, avversaria del Napoli nel Gruppo A di Champions League : al debutto i lancieri non lasciano scampo al Glasgow Rangers e travolgono gli scozzesi con un netto 4-0. Gara senza storia all'Amsterdam Arena , decisa già nel primo tempo dal tris olandese. Nell'altro anticipo del mercoledì che ha visto sfidarsi Eintracht e Sporting , protagoniste con Tottenham e Marsiglia del Gruppo D , successo corsaro dei portoghesi , che passano 3-0 a Francoforte.

Ajax scatenato: Rangers annichiliti in 45 minuti

Debutto in grande stile per l'Ajax di Schreuder, che non lascia scampo ai Rangers, dominando il match dell'Amsterdam Arena e sbrigando la pratica già nei primi 45 minuti. Al 17' è Alvarez a sbloccare il match di testa sul corner di Tadic. Al 32' il raddoppio firmato da Berghuis, che con l'involontaria deviazione di Sands sul suo sinistro dal limite beffa McLaughlin. Un minuto dopo, al 33', è Kudus, con un fantastico destro che si insacca nel sette a firmare il tris dei lancieri, chiudendo virtualmente il match. Nella ripresa, dopo la rete degli ospiti, annullata a Barisic, è Bergwijn a calare il definitivo poker dopo aver dribblato anche il portiere.

Colpaccio Sporting: tris a Francoforte

Sporting corsaro a Francoforte contro l'Eintracht: dopo un primo tempo terminato a reti bianche, i portoghesi si scatenano nel cuore della ripresa, colpendo con un micidiale uno-due firmato da Edwards e Trincao al 65' e al 67'. All'82' è poi Santos a calare il tris che chiude il match a favore della squadra di Amorim.

