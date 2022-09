Di Maria in gruppo: nuova luce per la Juve di Allegri

TORINO - Alla vigilia di Juve-Salernitana forse è stato difficile non pensare già al Benfica. Il giorno dopo, è stato praticamente impossibile non pensare ancora a quanto successo domenica sera. Però è necessario, perché il Benfica è alle porte e dalla sfida di domani sera passa una fetta bella grossa di qualificazione agli ottavi di Champions. Così sono necessarie anche buone notizie a cui aggrapparsi e dalla seduta di allenamento del lunedì ne è emersa anche una decisamente importante: Angel Di Maria ha lavorato parzialmente in gruppo. Questo significa che salvo ulteriori imprevisti, l'argentino potrebbe davvero essere a disposizione di Max Allegri per la partita di domani sera. Che possa essere gettato nella mischia già dal primo minuto per restarci finché ne avrà o se dovrà comunque partire dalla panchina, si capirà solo tra oggi o più probabilmente domani. Ma il semplice fatto di poter contare su Di Maria è già qualcosa di importante, molto importante.

Juve con Di Maria Perché la Juve ha ancora bisogno di aggrapparsi ai singoli, di quanto siano pesanti le assenze proprio del Fideo, Paul Pogba e Federico Chiesa ha già parlato in più di un'occasione proprio Allegri. L'unico da poter ritrovare ora è l'argentino, averlo o non averlo sta facendo davvero la differenza. Due vittorie in stagione per la Juve, in entrambi i casi Di Maria c'era, forse non un caso: titolare e dominante contro il Sassuolo, nello spezzone finale a ridare qualità e tranquillità alla squadra contro lo Spezia. Pur registrando l'inserimento naturale di Arek Milik anche al fianco di Dusan Vlahovic, sembra proprio El Fideo l'unica cura immediata per ridare vivacità e imprevedibilità a tutto il gioco bianconero e al centravanti serbo in particolare.