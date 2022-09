Lo Sporting sbarra la strada a Conte in Champions: Tottenham ko 2-0

Champions League, le classifiche dei gironi

Tottenham beffato nel finale: lo Sporting vince 2-0

Il Tottenham di Conte torna a casa senza punti dalla trasferta portoghese contro lo Sporting Lisbona: nel primo tempo gli Spurs trovano non pochi problemi a scardinare l'ordinata difesa lusitana, e creano qualche brivido alla porta di Adan solo con un colpo di testa di Richarlison ( a cui viene anche annullato un gol per fuorigioco) e con un tentativo da centro area di Emerson Royal, entrambi ben respinti dall'estremo difensore ex Atletico Madrid e Cagliari. Nel recupero della prima frazione è invece lo Sporting ad andare vicina al gol dell'1-0: è solo una respinta di intuito di Lloris a negare ad Edwards il gol da pochi passi. In avvio di seconda frazione è sempre Emerson Royal il più propositivo, andando vicino all'1-0 prima di testa e poi con un tentativo di destro da buona posizione. Al 75' è invece Richarlison, di testa su cross di Kulusevski, a fare 'la barba' al palo alla sinistra di Adan, e al 90' i padroni di casa sfiorano il vantaggio: è un altro ottimo intervento di Lloris a togliere il pallone calciato da Porro di sinistro dall'incrocio dei pali. L'esterno spagnolo però, dopo 1', va a battere un corner e serve a Paulihno il cross per l'1-0 dei lusitani: bravo il portoghese a svettare più alto dei difensori degli Spurs e a superare Lloris con un colpo di testa. Al 93', lo Sporting mette il punto esclamativo al match: il neo entrato Arthur Gomes va via in dribbling ad Emerson Royal e Romero, entra in area e batte ancora il portiere con un tocco di destro: finisce 2-0, Amorim sale al primato della classifica nel girone D.

