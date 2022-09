Inter, il debutto di Acerbi: "Non sono venuto qui per fare la comparsa"

"Ringrazio i compagni per l'accoglienza"

Al netto del ridottissimo peso offensive del Viktoria, Acerbi, schierato al posto di De Vrij nel terzetto con Skriniar e Bastoni, si è ben disimpegnato, dando l’impressione di aver già raggiunto un ottimo feeling con i nuovi compagni. Intervisato da Sky Sport al termine della partita il centrale ha mostrato di avere idee molto chiare circa la propria avventura in nerazzurro: "La preoccupazione era legata alla resistenza dopo tre mesi senza giocare, ma è andata bene Ho giocato come se fossi qui da tempo. Ringrazio i ragazzi che mi hanno accolto benissimo, Non sono venuto per fare la comparsa, voglio rendermi utile”.