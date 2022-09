Diretta Milan-Dinamo Zagabria ore 18.45: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

MILANO - Dopo il pareggio per 1-1 contro il Salisburgo al debutto, alle 18.45 il Milan ospita al Meazza la Dinamo Zagabria per il 2° turno della fase a gironi della Champions League. I rossoneri sono chiamati a fare risultato e contro i croati non sarà affato semplice. Gli avversari di stasera infatti, hanno iniziato alla grande il loro percorso nella competizione battendo 1-0 tra le mura amiche il Chelsea grazie alla rete siglata da Orsic. I rossoneri di Stefano Pioli sono reduci dal successo in inferiorità numerica contro la Sampdoria e domenica affrontano in casa il Napoli di Luciano Spalletti. Milan e Dinamo Zagabria si incontreranno per la quinta volta in una competizione europea: la squadra italiana vanta il 100% di vittorie nelle precedenti sfide (4/4). Tuttavia, questo sarà il primo incontro tra le due squadre dalla stagione 2000/01, quando il Milan vinse entrambe le partite durante un turno di qualificazione alla Champions League (3-1 in casa, 3-0 in trasferta).