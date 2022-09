Milano, ultras Dinamo in supermercato: clienti evacuati, pioggia di Daspo

La partita di Champions League tra Milan e Dinamo Zagabria, primo match casalingo dei rossoneri in quest’edizione della competizione, ha causato non poche preoccupazioni di ordine pubblico a causa dell’arrivo dei temibili ultras croati, i "Bad Blue Boys”, considerati una delle tifoserie organizzate più violente al mondo.

Così, dopo la decisione del Milan di ricollocare i propri tifosi all’interno del Meazza in settori separati da quelli dei sostenitori croati proprio per prevenire qualsiasi rischio di contatto, poco prima della partita si sono vissuti momenti di panico nel quartiere City Life a causa delle intemperanze di una frangia dei BBB.

Milano, ultras Dinamo Zagabria assaltano supermercato

Come riporta l’Ansa, infatti, un gruppo di tifosi della Dinamo Zagabria ha fatto irruzione in un supermercato Carrefour a City Life, costringendo all'evacuazione dei clienti all'interno. Dopo il pronto intervento delle forze dell’ordine 36 ultrà croati sono stati accompagnati in Questura e 23 sono stati denunciati a vario titolo. Non si registrano danni al supermercato. Sempre nel pomeriggio gli agenti sono intervenuti in via Capecelatro per soccorrere due tifosi ospiti aggrediti da persone incappucciate: uno di questi è stato accompagnato all'ospedale San Carlo con lievi escoriazioni.

Milan-Dinamo Zagabria, disordini in città anche in mattinata

Disordini si erano registrati in città anche nella mattinata di mercoledì, quando la polizia aveva denunciato 14 croati per detenzione di fumogeni, un bastone telescopico e diversi coltelli. Al momento, secondo quanto riferito dalla Questura, sono stati emessi 20 Daspo: 19 della durata di un anno e uno nei confronti di un croato in possesso di coltelli.