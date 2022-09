Nedved: "Ci mancano due punti, vogliamo tornare antipatici e vincenti"

Juve, la spinta di Nedved: "Voltiamo pagina"

Ora, però, non resta che voltare pagina provando a trasformare la rabbia in forza per ripartire: “Tutti hanno visto quello che è successo, anzi quasi tutti, ma quei punti ormai sono andati, dobbiamo andare avanti e cercare di trasformare la rabbia in energia positiva e non in frenesia o qualcosa di negativo per ottenere risultati. Dobbiamo trovare un punto di equilibrio tra fase difensiva e offensiva”.

"La Juve deve essere antipatica e vincente"

Infine arriva l’endorsement ad uno dei “mantra” di Allegri: “Bruttini e vincenti? La battuta di Allegri era mia, quando il mister era al Milan dissi che preferivo essere antipatici, ma vincenti. Dobbiamo tornare a esserelo” ha confessato Nedved.