Juve-Benfica 1-2: Milik non basta, la qualificazione Champions si complica

Altro giro, altro tonfo. Se il ko con il Psg al Parco dei Principi era in qualche modo preventivabile o pronosticabile, quello con il Benfica allo Stadium suona quasi come una condanna. La Juve di Allegri perde anche la seconda di Champions, incassa i fischi dei suoi tifosi e complica terribilmente il passaggio agli ottavi, scivolando a sei punti da francesi e portoghesi. Al guizzo di Milik hanno risposto a cavallo tra i due tempi Joao Mario su rigore e David Neres, che hanno fissato il risultato sul 2-1 finale. Super Perin ha evitato svariate volte un passivo ben peggiore mentre Di Maria, entrato solo a gara in corso perché non ancora al meglio, ha provato fino alla fine a illuminare con slalom e assist una squadra che non è stata capace di reagire. Negli ultimi minuti il fuorigioco di De Sciglio ha vanificato il 2-2 di Vlahovic e Bremer ha clamorosamente ciccato il più facile dei palloni davanti a Vlachodimos. Per la Juve non c’è più tempo per i proclami, tocca rimboccarsi le maniche e svoltare sin dalla prossima con il Monza una stagione fin qui al di sotto delle aspettative.