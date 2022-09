Juve, Bonucci non si nasconde: "Fischi meritati, siamo preoccupati"

Juventus sconfitta in casa dal Benfica e sonoramente fischiata dai propri tifosi al termine della seconda giornata della fase a gironi di Champions League .

Bonucci non si nasconde: "Meritiamo di essere contestati"

Il 2-1 contro le Aquile ha scatenato la reazione dei tifosi bianconeri, che hanno chiamato la squadra sotto la curva al termine del match per esprimere tutto il proprio disappunto. Intervistato da Amazon Prime, Leonardo Bonucci non ha potuto negare l'aperto stato di crisi della squadra: "C’è poco da dire giusto essere fischiati abbiamo perso una partita che non dovevamo perdere. Ci metto la faccia io perché sono il capitano. Stiamo vivendo un momento nel quale facciamo fatica a fare tutto dopo aver segnato".