Capello: "Juve senza qualità, Allegri non riesce a trovare il bandolo della matassa"

La Juve crolla contro il Benfica, l'analisi di Capello

“È stata una partita difficile, la Juventus non è mai riuscita a riprenderla, non aveva il ritmo degli avversari dopo che per 25 minuti si è vista la miglior Juve dell’anno - il pensiero di Capello - Poi la squadra si è spenta e si è iniziata a vedersi una differenza enorme nella qualità e nell’intensità. Prima i giocatori si aiutavano tutti in campo, poi hanno iniziato a prendere contropiedi incredibili e hanno perso completamente gli equilibri. Nel secondo tempo i giocatori del Benfica erano dinamici, avevano forza e velocità, mentre la Juve andava a sprazzi. Hanno preso gol al 45’ e in quei momenti nello spogliatoio ci si rianima, ci si organizza per riprendere la partita. Ma non è successo niente di tutto questo”.