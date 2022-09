Juve a picco, Allegri: "Non mi sento in discussione, pensiamo a lavorare"

L’1-2 casalingo contro il Benfica acuisce la crisi della squadra di Allegri , alla quale non è bastato il solito avvio sprint con il gol di Milik. I bianconeri si sono ancora una volta spenti alla distanza, sul piano tecnico e anche su quello atletico, subendo il pareggio su rigore allo scadere del primo tempo per poi andare sotto in avvio di ripresa e riuscire a reagire solo a livello emotivo, ma andando più vicino ad incassare il 3-1 che a realizzare il pareggio.

"Non è tutto perduto"

Il volto di Max Allegri al termine della gara è però quello di chi sa che l'unico modo per uscirne è il lavoro: "Il calcio è spesso difficile da spiegare, dopo il 2-1 la partita è finita e abbiamo rischiato l’imbarcata - ha detto Allegri a 'Sky Sport' - Alla squadra non posso rimproverare nulla, negli ultimi giorni abbiamo vissuto momenti psicologici non facili e non dobbiamo dimenticare che abbiamo tanti assenti. Adesso stiamo zitti e pensiamo alla prossima partita. Dobbiamo uscirne da squadra. Il cammino in Coppa si è complicato, ma non tutto è perduto".

Allegri non dispera: "Preoccupato? No, bisogna lavorare"

Ora il passaggio agli ottavi di Champions League è a forte rischio. Allegri non si fascia la testa: "Momento più difficile della mia carriera alla Juve? Sì, non avevo mai perso due gare di fila in Champions, ma non mi sento a rischio, nel calcio capitano momenti come questi. Non è il momento di essere preoccupati, dobbiamo pensare a lavorare".