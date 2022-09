Politano, gioia da mvp: "Vittoria e gol, che adrenalina! È un grande Napoli"

Napoli, Politano show a Glasgow

Sono forti gli “indizi” che fanno pensare come la notte di Ibrox per Matteo Politano possa diventare la più bella della carriera. Almeno fino a questo momento. L’attaccante romano ha sbloccato la gara contro i Rangers trasformando con personalità il secondo rigore concesso agli azzurri, dopo che pochi minuti prima Piotr Zielinski si era fatto parare un altro penalty fatto ripetere due volte e sempre sbagliato dal polacco, che in occasione del primo errore era stato “salvato” proprio da Politano, lesto nell’entrare in area per il tap in.

Politano, dal possibile addio al premio Uefa

Tutto annullato proprio per l'ingresso in area anticipato di Politano, ma l’ex di Inter e Roma non si è perso d’animo risultando freddo dal dischetto poco dopo. Niente male per un giocatore che in estate sembrava destinato all’addio: "Vincere e segnare in uno stadio del genere, in una competizione del genere, è una scarica di adrenalina pazzesca! Il primo gol (in Champions) non si scorda mai! Forza Napoli" il commento di Politano su Instagram dopo aver ricevuto il premio di mvp del match.