Juve, Milik non si dà pace: "Momento difficile, ma non è un problema fisico"

Juve a picco, Milik: "Difficile trovare una spiegazione"

Il rendimento del centravanti polacco è però l'unica nota lieta del momento per Allegri e i tifosi, furiosi dopo la pesantissima sconfitta interna contro il Benfica che mette in salita il percorso in Champions League. Intervistato da 'Sky Sport' al termine del match contro i portoghesi Milik ha provato a dare una spiegazione del nuovo blackout che ha colpito la Juventus dopo i primi 20 minuti, escludendo che possa trattarsi di un problema di condizione fisica: "Abbiamo meritato di perdere, ma dobbiamo capire perché ci siamo smarrii dopo 20-30 minuti davvero positivi a inizio partita in cui abbiamo segnato un gol e creato tante occasioni. Non può essere un problema di preparazione fisica perchè mezz'ora è impossibile, ci può stare dopo 60-70 minuti, non dopo 30. È difficile trovare le parole e una spiegazione. Siamo molto delusi, è un momento non buono per tutti noi, ma dobbiamo accettarlo. Lavorare duramente in allenamento è l'unico modo che conosco per uscire da questa situazione".

