Juve, Paredes: "Abbiamo smesso di giocare dopo 30 minuti senza un perché"

Juve, ora la Champions è appesa a un filo

Questa la mission di Allegri e dei giocatori della Juventus, da svolgere nel più breve tempo possibile per provare a salvare una stagione che si è messa pesantemente in salita, almeno in Champions League. Imbattuta in campionato, seppur già distante dal primo posto, la Juve, battuta dal Benfica dopo il ko contro il Psg, è incappata per la prima volta nella propria storia in due sconfitte nelle prime due giornate del girone di Champions. Per superare il turno serviranno ora 12 punti, ma soprattutto capire i motivi della mancanza di continuità all’interno della stessa partita.