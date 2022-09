"Supercoppa Europea, nuovo format con finale negli Stati Uniti?"

NYON (Svizzera) - La Supercoppa Europea potrebbe avere un nuovo format a partire dal 2024, quando partirà anche la rinnovata formula della Champions. Dall'Inghilterra il quotidiano "The Guardian" ha riportato che la Uefa starebbe lavorando da mesi per l'idea di una Final Four da giocare negli Stati Uniti (considerato mercato molto importante) con due semifinali, una finalina per il terzo posto e la finale per il titolo. A prendervi parte, oltre alle vincitrici di Champions ed Europa League che attualmente si contendono il trofeo, la squadra che conquista la Conference League e, su invito, la formazione campione della Mls.