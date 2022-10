Ajax-Napoli, la probabile formazione: ci sarà una staffetta

NAPOLI - Victor Osimhen corre spedito verso il recupero, ma domani toccherà ancora una volta a Simeone e Raspadori. L’attaccante nigeriano, che ieri ha continuato a svolgere lavoro personalizzato in palestra, dovrebbe rientrare per la sfida di domenica contro la Cremonese, ma Spalletti è al sicuro con la squadra che segna tanto con tutti i reparti. Non esistono titolari e questo l’allenatore lo sottolinea spesso. Simeone, dall’inizio a Glasgow e poi in panchina contro Milan e Torino, potrebbe ritrovare una maglia dal primo minuto con Raspadori che, come in Scozia, vorrà prenotare nella ripresa una mezz’ora di fuoco (condita contro i Rangers dal primo gol in Champions). Potrebbero esserci, domani, contro l’Ajax, altre novità di formazione, ad esempio scalpita Lozano a destra e Olivera a sinistra in difesa, ma Spalletti si riserverà ancora qualche ora per decidere e comunque, come ha più volte sottolineato, rifletterà senza troppi affanni dato che ritiene la rosa profonda e per lui non esistono titolari e riserve.