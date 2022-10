Diretta Inter-Barcellona ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Tra campionato e Champions League l'Inter, in dieci partite giocate sin qui in stagione, ha perso già cinque volte. Ecco perché dopo il ko interno contro la Roma la sfida al Barcellona di Xavi a San Siro può essere già il primo bivio della stagione. Vincere con i catalani darebbe morale e farebbe respirare Inzaghi, in crisi di risultati in questo avvio. Sarebbe la grande occasione per uscire dal periodo buio e rimettersi in marcia. Anche perché in otto c'è da superare la doppia sfida con il Barça e poi il Sassuolo in campionato, un vero tour de force che può dire già molto su questa prima fase di stagione. L'obiettivo è tornare squadra già da questa sera contro Lewandowski e compagni, a 3 punti come l'Inter nel girone (Bayern primo a 6, Viktoria Plzen ultimo a 0).