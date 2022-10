Guardiola avverte il City: "Troppi complimenti, non mi piace"

"Ci sono stati dei complimenti di troppo in questi due giorni e non mi piace molto prima di un impegno importante come la Champions League. Haaland? I numeri parlano da soli ma noi negli allenamenti, in campo, negli spogliatoi, vediamo cose che non sono nelle statistiche che ci fanno felici di averlo qui". Sono le parole di Pep Guardiola alla vigilia della partita di Champions League col Copenaghen.