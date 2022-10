Bayern Monaco a valanga sul Plzen, il Marsiglia rimonta lo Sporting

ROMA - Il Bayern Monaco è un rullo compressore e manda un altro segnale a Inter e Barcellona, sue rivali nel Gruppo C di Champions League e già battute. E come i nerazzurri e i blaugrana non ha potuto che arrendersi il Plzen, sommerso di reti all'Allianz Arena. Bene anche il Marsiglia di Igor Tudor, che dopo i due ko incassati nelle prime due giornate trova il primo successo e ferma lo Sporting di Lisbona che si è presentato da capolista del Gruppo D ( e in ritardo a causa del traffico che ha bloccato il pullman ) in un Velodrome chiuso ai tifosi.

Bayern a valanga

Una gara chiusa dopo appena 21' quella del Bayern contro i cechi del Plzen, colpiti a freddo da Sané (sinistro all'incrocio al 7') e da Gabry (su imbucata di Goretzka al 13') prima dello show di Mané, che semina gli avversari come birilli prima di depositare in porta la palla del tris. E prima del riposo ci sarebbe anche il poker, firmato da Musiala ma annullato per fuorigioco. Per il 4-0 dei bavaresi (l'ex juventino De Ligt titolare in difesa) bisogna allora aspettare il 50' quando Sané aziona nuovamente il sinistro e fa doppietta, mentre è Choupo-Moting (altro assist per Goretzka) a firmare al 59' il gol del definitivo 5-0 pèer il Bayern, che resta a punteggio pieno e padrone del Gruppo C.

Poker Marsiglia

Dopo l'attesa per il ritardo dello Sporting Lisbona, nel Gruppo D vince in rimonta il Marsiglia di Igor Tudor (furioso prima del match con l'arbitro Massa) che conquista così i suoi primi punti nel Gruppo D battendo 3-1 i portoghesi. L'ex tecnico del Verona schiera gli ex romanisti Veretout e Under titolari del suo 3-4-3, con Alexis Sanche al centro del tridente. E dopo l'immediato vantaggio lusitano firmato da Trincao è proprio l'ex Inter a pareggiare al 13', grazie a un clamoroso errore con i piedi del portiere ospite Adan che regala poi la palla ai francesi anche in occasione del raddoppio (firmato da Harit al 16') e si fa poi espellere, respingendo con le mani fuori area da ultimo uomo (23'). Con l'inferiorità numerica i portoghesi incassano anche il tris sul colpo di testa vincente di Balerdi (28') e nella ripresa il Marsiglia gestisce, con l'altro ex romanista (ed Fiorentina) Gerson che trova spazio entrando dalla panchina e Mbemba che all'84' fissa il risultato sul definitivo 4-1.

