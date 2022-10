Napoli, Spalletti fa il pompiere: "Vittoria che non ci cambia la vita. Zielinski? Ha preso un colpo"

Puntiglioso in campo, nel riprendere parecchi dei suoi giocatori anche nei momenti in cui la squadra stava dominando, e misurato nelle interviste. Il volto di Luciano Spalletti non sembra quello di chi è reduce dalla più larga vittoria in Europa della propria carriera, oltre che della storia del Napoli , ma ai microfoni di Sky Sport dopo il 6-1 in casa dell'Ajax il tecnico toscano spiega perché sia importante tenere il profilo basso anche dopo notti del genere.

"Serata perfetta, ma dobbiamo voltare pagina"

"Non è una partita che cambia la vita, serate così sono belle da vivere, ma da domani dobbiamo iniziare a pensare alla Cremonese - l'avvertimento del tecnico di Certaldo - Non sembro felice? Io ne ho presi 7 a Manchester... Sono contentissimo, vincere 6-1 in casa dell’Ajax non è facile, abbiamo giocato un grande calcio, siamo stati bravi a rimontare subito, e non era facile, poi abbiamo cercato di segnare in qualsiasi momento della partita contro una squadra che sa giocare a calcio e che ha fatto anche tanti falli. Però se non vinciamo domenica faremmo un passo indietro. Affronteremo una squadra che sarà determinata, consapevole di chi andrà ad affrontare.

Napoli verso la Cremonese: "Dovremo fare qualche cambio"

Paradossalmente il Napoli ha sofferto di più in alcune partite di campionato che nelle prime tre di Champions: "In Serie A vanno tutte fortissimo, se non avessimo vinto domenica saremmo sesti - ha detto Spalletti, prima di anticipare possibile turnover contro la Cremonese - Qualcuno ha tirato un po' la carretta, ci sarà bisogno di sostituire qualche calciatore,. In Champions abbiamo fatto buonissimi risultati perché abbiamo giocato bel calcio. Stasera c'era roba grossa in campo...".

Napoli in ansia per Zielinski: contusione

Non manca qualche tirata d'orecchie alla stampa e pure a Kvaratskhelia, meno impattante che in altre occasioni. Quindi un aggiornamento su Zielinski: "Simeone e Raspadori hanno fatto bene entrambi, ma tutti vogliamo Osimhen. Se si capisce che c'è spazio per tutti e che contano i risultati di squadra e non individuali avremo fatto un gran passo in avanti. Kvara ha chiesto scusa per quei due palloni che non ha passato ai compagni, voi lo tirate fuori dalla squadra, ma è sbagliato, è stato bravo a scusarsi. Zielinski? Ha preso una botta, ha avuto un problema”.