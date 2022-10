Diretta Juve-Maccabi ore 21: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

TORINO - "Non bisogna avere né fretta né ansia, ma dare continuità al successo col Bologna". Così, in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha presentato la sfida da dentro o fuori della sua Juventus contro il Maccabi Haifa, valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. A causa delle sconfitte incassate nelle prime due uscite stagionali nella massima competizione continentale per club contro Paris Saint-Germain e Benfica, infatti, i bianconeri dovranno vincere entrambe le partite contro gli israeliani - anche loro a quota 0 nel gruppo H - per tornare a sperare nella qualificazione agli ottavi di finale. Sorridono ai torinesi entrambi gli ultimi precedenti, risalenti sempre alla fase a gironi dell'ex Coppa dei Campioni, ma dell'edizione 2009-2010: all'epoca allenata da Ciro Ferrara, la Juve si impose 1-0 sia all'andata in Piemonte con gol di Chiellini, sia al ritorno in Medio Oriente con Camoranesi.