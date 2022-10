Napoli agli ottavi di Champions se... ecco quando può qualificarsi

Nove punti in tre partite, un clamoroso 6-1 inflitto all'Ajax alla Cruijff Arena dopo aver strapazzato 4-1 il Liverpool di Klopp e 3-0 i Rangers Glasgow: il Napoli di Luciano Spalletti comanda il girone A di Champions League e mette una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione continentale per club. Il pass per la fase ad eliminazione diretta può arrivare già la prossima settimana, con due giornate di anticipo, nella sfida-bis con i Lancieri in programma allo stadio Maradona, dove agli azzurri, oltre che - ovviamente - con una nuova vittoria, basterà il pareggio: con sei punti di vantaggio e il confronto diretto a favore, infatti, per gli olandesi sarebbe impossibile annullare il gap.