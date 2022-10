C'è Real-Shakhtar e non è solo calcio

MADRID (Spagna) - Per il terzo anno di fila, Real Madrid e Shakhtar Donetsk s’incrociano nella fase a gironi di Champions League . Due anni fa, doppio successo per gli ucraini. Lo scorso anno, invece, i blancos hanno reso pan per focaccia ai rivali con due vittorie, una delle quali risolta con un’esagerata manita. Ma i precedenti, mai come ora, contano davvero poco. Nulla o quasi, infatti, rimane dello Shakhtar di dodici mesi fa. La drammatica situazione dell’Ucraina ha consigliato al ricco manipolo di brasiliani presenti nella rosa di darsi alla fuga. Una vera e propria diaspora che ha coinvolto ben 14 stranieri. E, poi, ci sono gli allenamenti accompagnati dal grido delle sirene, un senso di precarietà permanente, i mille spostamenti. Solo per arrivare a Madrid, una mezza odissea. 7-8 ore in autobus fino alla Polonia, perché sui cieli d’Ucraina non si può volare, poi altre 4 ore d’aereo.

Lo Shakhtar gioca per un intero paese

Mille disagi che non impediscono ai ragazzi di Igor Jovetic di guidare, comunque, il pericolante campionato locale, con 13 dei 15 punti disponibili e, dato forse ancor più sorprendente, di occupare il 2º posto del gruppo F di Coppa Campioni, alle spalle dei fin qui implacabili uomini di Ancelotti, in virtù del 4-1 rifilato al Lipsia e del pari interno di Varsavia con il Celtic. «Nonostante tutto, il nostro morale è alto e ci sentiamo pronti per questa partita», la riflessione di Jovetic, che da ragazzo aveva militato nelle giovanili del Real. «Noi giochiamo per la nostra gente, sentiamo una forte interazione con tutti gli ucraini e questo ci motiva moltissimo. Queste emozioni ci hanno permesso di ottenere i 4 punti con cui ci presentiamo al Bernabeu e, ora, ci fanno credere che tutto sia possibile».

Ancelotti: "Attenzione allo Shakhtar, la Champions si gioca sui dettagli"

Grande rispetto per gli avversari di serata da parte di Ancelotti, che si presenta alla sfida dopo il mezzo passo falso con l’Osasuna dello scorso fine settimana, che ha permesso al Barça di riacciuffare i blancos in vetta alla classifica di Liga. Un pari che ha messo fine a una striscia di 9 vittorie di fila tra campionato, Champions e Supercoppa d’Europa. «Lo Shakhtar, nonostante tutto quello che sta vivendo, ha cominciato bene il torneo e mantiene lo stile propositivo e verticale dello scorso anno. Dovremo stare attenti». Il tecnico di Reggiolo non potrà contare sugli acciaccati Courtois e Ceballos, ma recupera Modric. «Non so ancora se Luka giocherà dall’inizio». Poi, c’è anche il tempo per una fulminea risposta a Xavi, che pareva aver un po’ sminuito i numerosi successi in Coppa Campioni degli eterni rivali. «La Champions è il torneo più importante. Non credo sia questione di sorte o mala sorte, ma di cura dei dettagli e il Real, nella storia della competizione, è stato il club che ha saputo prendersi meglio cura di questi dettagli».