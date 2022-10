I tifosi del Barcellona indignati con l'arbitro di Champions: la curiosa iniziativa sul web

La storica vittoria di Champions dell'Inter ha anche un'altra faccia della medaglia. Quella vissuta dai tifosi del Barcellona, infuriati per vari episodi da moviola che hanno visto protagonisti i blaugrana. In molti non l'hanno presa bene e nella notte si sono sfogati con una curiosa iniziativa sul web con protagonista la pagina Wikipedia di Pol van Boekel, al Var durante la sfida del Meazza. "Paulus Hendrikus Martinus van Boekel, noto come The VAR Thief o Vito Corleone, (Venray, Paesi Bassi, 19 settembre 1975 ), è un indesiderabile olandese - hanno scritto gli utenti indignati - È un ladro internazionale della FIFA dal 2008".