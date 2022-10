Inter-Barcellona, incredibile decisione della Uefa che coinvolge la Roma

L'arbitraggio di Vincic in Inter-Barcellona e le decisioni del Var Van Boekel hanno alzato un polverone di polemiche e rabbia in Spagna. Il club catalano prepara un reclamo formale all'Uefa, i media invece vanno all'attacco e parlano del "più grave fallimento nella storia del Var in Champions". Nel mirino è finito il fallo di mano di Dumfries nel finale di partita, che avrebbe potuto dare al Barça la possibilità di pareggiare su rigore. Fallo che invece è stato ignorato da arbitro e Var (niente on field review). E mentre il caos non si placa e anzi prosegue, gli effetti dell'arbitraggio di San Siro coinvolgono anche la Roma...